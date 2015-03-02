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وزير التعليم يبدأ زيارته لأسوان بتفقد مدرسة اللغات المتميزة

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وزير التعليم يبدأ زيارته لأسوان بتفقد مدرسة اللغات المتميزة وزير التعليم يبدأ زيارته لأسوان بتفقد مدرسة اللغات المتميزة
بدأ وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، صباح اليوم الاثنين، زيارته لأسوان حيث قام بجولة سريعة بعدد من المدارس، رافقه خلالها محافظ أسوان مصطفى يسرى وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

بدأت الجولة بزيارة مدرسة اللغات المتميزة بصحارى بمدينة أسوان، حيث حضر الوزير طابور الصباح مع التلاميذ وتفقد عدد من الفصول بالمدرسة، كما تفقد مدرسة الثانوية الفندقية، وتفقد المطعم والمطبخ ووحدة الدراى كلين وعقد جلسة مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة شهد خلالها فيلم تسجيلى يستعرض تاريخ المدرسة وإمكانياتها.

وزار وزير التربية والتعليم مدرسة السادات الابتدائية حيث شهد بمدرسة السادات بعض أنشطة الطلبة فى المكتبة وتفقد عددا من الفصول ومن المقرر أن يختم الوزير ظهر اليوم زيارته لأسوان بتفقد معرض إيساف المنعقد بمدينة أسوان.

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مصر 365