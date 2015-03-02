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اليوم..الحكم باستئناف عبدالله بدر على حبسه للتحريض فى أحداث الاتحادية

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اليوم..الحكم باستئناف عبدالله بدر على حبسه للتحريض فى أحداث الاتحادية اليوم..الحكم باستئناف عبدالله بدر على حبسه للتحريض فى أحداث الاتحادية
تنطق، اليوم الاثنين، محكمة جنح مستأنف الجديدة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، بالعباسية، الحكم فى الاستئناف المقدم من عبد الله بدر، على الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسه سنة، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف فى أحداث الاتحادية.

يشار إلى أن محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار عبد الرحمن الزواوى، كانت قد قضت فى نوفمبر 2014، بحبس عبد الله بدر، و4 آخرين متهمين ببث أخبار كاذبة والتحريض على القتل فى أحداث الاتحادية لمدة سنة لكل منهم وغرامة 200 جنيه.

كانت نيابة مصر الجديدة، قد وجهت للمتهمين التحريض على القتل وإذاعة بيانات ومعلومات كاذبة أثناء اعتصام الاتحادية، فى ديسمبر 2012.

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مصر 365

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