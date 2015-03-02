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اليوم.. محاكمة قهوجى قتل زوجته لرفضها معاشرته

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اليوم.. محاكمة قهوجى قتل زوجته لرفضها معاشرته اليوم.. محاكمة قهوجى قتل زوجته لرفضها معاشرته
تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة "قهوجى" على خلفية اتهامه بقتل زوجته بعد رفضها معاشرتها جنسيًا من "الدبر".

البداية كانت عندما طلب "عرفة.خ.ب" 31 سنة، عامل بمقهى، بإحدى مناطق المطرية، من زوجته المجنى عليها ممارسة العلاقة الحميمة معه ومضاجعتها من الخلف، فلما عبرت عن رفضها استخدام القوة معها كى يخضعها لرغبته، فخنقها ودفعها على الأرض بعد مشاجرة بينهما.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وبإخطار النيابة أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.

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