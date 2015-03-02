5 فوائد للتونة.. أهمها الوقاية من جفاف العين وتصلب شرايين القلب

الأسماك من أهم أنواع الطعام الغنى بالعديد من الفوائد الغذائية، كما أنها أفضل أنواع الطعام التى تساعد على نجاح الأنظمة الغذائية التى تجعلك تتمتع بالرشاقة.

يقدم الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، الفوائد المتعددة لأحد أنواع الأسماك وهو سمك التونة، ويؤكد على قدرته فى الوقاية من وعلاج العديد من المشاكل الصحية.

وأهم فوائد التونة كما يوضحها خالد هى:

1- احتواؤها على نسبة عالية من عنصر الأوميجا 3، وهو من الدهون الهامة لسلامة العديد من أعضاء الجسم، كما يعمل على تحسين أداء المخ والذاكرة.

>2- التونة تقى العين من التعرض لحالات الجفاف.

>3- تساعد التونة على الوقاية من أمراض القلب وخاصة تصلب الشرايين.

>4- تحتوى على عنصر "ب المركب" والذى يعمل على تقوية وسلامة الأعصاب.

>5- تساعد على زيادة ونضارة البشرة كما تعمل على تغذية الشعر بشكل صحى.

>6- ترفع مستويات الكوليسترول الجيد فى الجسم، مقابل مستويات الكوليسترول الضار.

وفى النهاية ينبه خالد إلى انتقاء التونة الطازجة بديلا عن التونة المعلبة، قدر المستطاع، لتجنب الأثار السلبية للمواد الحافظة التى يحتويها النوع المعلب من التونة.

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