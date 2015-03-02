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"اتحاد الصناعات" يروج للاستثمار فى سويسرا عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى

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"اتحاد الصناعات" يروج للاستثمار فى سويسرا عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى "اتحاد الصناعات" يروج للاستثمار فى سويسرا عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى
كشف طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد سينظم زيارتين مماثلتين لهولندا وسويسرا عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى بهدف الاستمرار فى الترويج بين دول العالم للاستثمار فى .

وأشار توفيق، إلى أن هناك وفدا من رجال الأعمال النمساويين سيشارك فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، كما أن رئيس مجلس الأعمال المصرى النمساوى دعا رجال الأعمال وممثلى اتحاد الصناعات النمساوى لزيارة مصر مرة أخرى عقب المؤتمر الاقتصادى للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر على أرض الواقع، خاصة أن الرؤية ستتضح فيما يخص قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين الاقتصادية الجديدة.

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مصر 365

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