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استراليا تحظر السفر إلى العراق قبل هجوم "الموصل" المزمع

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استراليا تحظر السفر إلى العراق قبل هجوم "الموصل" المزمع استراليا تحظر السفر إلى العراق قبل هجوم "الموصل" المزمع

سيدنى (رويترز)

فرضت السلطات الاسترالية اليوم الإثنين حظرا على سفر مواطنيها إلى مدينة الموصل فى شمال العراق فى مسعى لمحاربة ما تصفه بتطرف متنام بين الشبان الاستراليين المسلمين الذين شارك بعضهم فى القتال ضمن جماعات متشددة بالخارج.
>ويأتى الاعلان الذى صدر عن وزيرة الخارجية جولى بيشوب قبل هجوم مزمع ربما ينفذ فى ابريل او مايو لاستعادة الموصل تشارك فيه قوة عراقية تلقت تدريبات أمريكية وقوة كردية قوامهما بين 20 و25 ألف جندي.
>وهذه هى ثانى مرة تلجأ فيها استراليا إلى سن قانون جديد صارم يحظر السفر لمناطق محددة فى الخارج، وشمل الحظر الأول محافظة الرقة فى سوريا وهى معقل أساسى لتنظيم داعش.
>وقالت بيشوب فى بيان إن "الحكومة عازمة على وقف انضمام الاستراليين إلى الصراع الإرهابى فى العراق وسوريا ودعم التنظيمات الإرهابية."
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