وفد من الحوثيين يصل طهران لإجراء محادثات مع السلطات الإيرانية

وصل وفد يمنى يمثل جماعة الحوثيين فى اليمن إلى طهران فى زيارة لإيران يجرى خلالها محادثات م عدد من كبار المسئولين الإيرانيين.

وذكرت قناة "برس تى في" الإيرانية اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال هذه الزيارة المقرر أن تستمر أربعة أيام بحث العلاقات المتبادلة بين الطرفين والتطورات الإقليمية بالإضافة إلى توقيع بعض مذكرات التفاهم.

كانت سلطات الطيران الإيرانية قد وقعت مذكرة تفاهم أمس الأول (السبت) مع الحوثيين يتم بموجبها تسهيل النقل الجوى بين البلدين، ووصلت بعدها بيوم واحد طائرة إيرانية تحمل مساعدات إنسانية إلى العاصمة اليمنية (صنعاء).

وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والمقيم حاليا فى عدن جنوب البلاد قد وصف توقيع اتفاق بين الحوثيين وإيران على تسيير رحلات جوية بين البلدين بـ "الباطل" ، مشيرا إلى أنه غير قانونى ولم يتم عن طريق إدارة الطيران المدنى اليمنية المخول لها توقيع مثل هذه الاتفاقات

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