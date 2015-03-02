الجيش الليبى يحاصر مدينة درنة من 4 محاور

قال محمد الحجازى متحدث عملية "كرامة ليبيا"، إن الجيش الليبى يحاصر مدينة "درنة" من أربعة محاور ، ويتحرك وفق استراتيجية مرسومة.

وأضاف الحجازى فى تصريحات صحفية، إنه تجول عدة مرات فى مناطق تمركز قوات الجيش الليبى ولم تكن "درنة" تبعد عن القوات أكثر من 10 إلى 18 كم ، لافتًا إلى أن مداخل المدينة فى مرمى نيران الجيش، إذ أنه بانتظار الأوامر للتحرك.

ونوه الحجازى بأن القوات الجوية ترصد بدقة الأهداف التابعة لقوات ما بات يعرف بتنظيم " داعش " ومن يحالفهم من أنصار الشريعة ، مؤكدًا أن القوات الجوية ستقوم بقصف هذه المواقع لفتح ممرات لدخول القوات البرية إلى المدينة.

وفى السياق ذاته ، أوضح الحجازى أن تأخر الحسم فى بنغازى بسبب أن هذه المليشيات تقوم بتفخيخ المنازل، خاصة فى منطقة سوق الحوت متبعين سياسة الأرض المحروقة ، ولذلك فإن قوات الجيش الليبى تسير ببطء وتتقدمها كتيبة الهندسة التى تقوم بفك هذه الألغام.

وأشار إلى أن كتيبة الهندسة العسكرية فككت عدة حقائب متفجرة تزن الواحدة منها ما بين 7 إلى 9 كيلو جرامات ، ولهذا السبب وحرصا منهم على سلامة الجنود ، فإن الحذر هو منهجهم فى التقدم نحو المدينة.

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