الجيش الليبى يحاصر مدينة درنة من 4 محاور

وأضاف الحجازى فى تصريحات صحفية، إنه تجول عدة مرات فى مناطق تمركز قوات الجيش الليبى ولم تكن "درنة" تبعد عن القوات أكثر من 10 إلى 18 كم ، لافتًا إلى أن مداخل المدينة فى مرمى نيران الجيش، إذ أنه بانتظار الأوامر للتحرك.
ونوه الحجازى بأن القوات الجوية ترصد بدقة الأهداف التابعة لقوات ما بات يعرف بتنظيم " داعش " ومن يحالفهم من أنصار الشريعة ، مؤكدًا أن القوات الجوية ستقوم بقصف هذه المواقع لفتح ممرات لدخول القوات البرية إلى المدينة.
وفى السياق ذاته ، أوضح الحجازى أن تأخر الحسم فى بنغازى بسبب أن هذه المليشيات تقوم بتفخيخ المنازل، خاصة فى منطقة سوق الحوت متبعين سياسة الأرض المحروقة ، ولذلك فإن قوات الجيش الليبى تسير ببطء وتتقدمها كتيبة الهندسة التى تقوم بفك هذه الألغام.
وأشار إلى أن كتيبة الهندسة العسكرية فككت عدة حقائب متفجرة تزن الواحدة منها ما بين 7 إلى 9 كيلو جرامات ، ولهذا السبب وحرصا منهم على سلامة الجنود ، فإن الحذر هو منهجهم فى التقدم نحو المدينة.
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