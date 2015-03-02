الأمن العام يضبط 630 قطعة سلاح و261 تاجر مخدرات و8 عصابات

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 169 قطعة سلاح نارى عبارة عن 30 بندقية آلية وبندقية FN و 47 بندقية خرطوش و 21 طبنجة و 70 فرد محلى الصنع و 458 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وضبط 454 قطعة سلاح أبيض وضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها .

كما تم ضبط 261 متهما فى قضية مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 89,080 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 6,703 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,729 جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 157 جراما، وكمية من مخدر الكوكاين و 52329 قرصا مخدرا، وإبادة 3 أفدنة منزرعة بنبات الخشخاش، وإبادة 7 أفدنة منزرعة بنبات الأفيون المخدر.

ونجحت الحملات فى ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 25 متهما ارتكبوا 22 حادث سرقة متنوعة، وضبط 53 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و 13 مراقبا هاربين، وضبط 7 متهمين من القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم ( 2 فرد محلى الصنع، و5 قطع سلاح أبيض) وضبط 639 دراجة بخارية مخالفة وضبط 26 سيارة مُبلغ بسرقتها .

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