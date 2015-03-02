تحذير.. بودرة التلك تسبب سرطان الرئة والمبيض

بودرة التلك أو غيرها من المنتجات التى تحتوى على بودرة التلك، تدخل فى العديد من الصناعات، كمستحضرات التجميل ومساحيق الجسم، بما فى ذلك بودرة الأطفال الرضع.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عبر تقرير حديث له، أن بودرة التلك تتسبب فى الإصابة بسرطان المبيض للسيدات.

وأظهرت بعض الدراسات أن مسحوق التلك يمكن أن يسبب أضرارا بالغة للرئة فى حالة استنشاقه، تصل إلى الإصابة بسرطان الرئة، وعلى الرغم من هذه المخاطر الواضحة، إلا أن إدارة الأغذية والعقاقير لم تسحب بعد هذا المنتج من السوق، ولم تجبر الشركات المصنعة بوضع ملصقات تحذيرية للمخاطر الصحية المحتملة من استخدام المنتجات المحتوية على التلك.

وقد وجدت دراسة أخرى قام بها علماء أمريكيون فى 198 دولة مختلفة، أظهرت أن هناك زيادة 30-60 فى المائة لخطر الإصابة بسرطان المبيض إذا تم استخدام التلك فى منطقة الأعضاء التناسلية.

وأضاف التقرير أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لم تعد توصى باستخدام بودرة التلك للأطفال للعلاج أو الوقاية من الطفح، حيث إنها تضر الرئتين لديهم.

هل استخدام بودرة التلك مناسب لتفتيح المناطق الحساسة؟

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