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علامات إصابة الطفل بمرض السكر

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علامات إصابة الطفل بمرض السكر علامات إصابة الطفل بمرض السكر
إصابة الطفل بمرض السكر، يعد من الحالات التى تتطلب رعاية وجهدا خاصة فى الوقاية من آثار المرض السلبية، والعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم، ويلعب العامل الوراثى دورا مهما فى فرص إصابة الأطفال بهذا المرض.

أسباب إصابة الأطفال بمرض السكر


>طبقاً لما يؤكده الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، فإن العامل الوراثى يعد من أهم العوامل التى تزيد نسب إصابة الطفل بمرض السكر، لذا يجب الحرص جيدا على إجراء الاختبارات الدورية لنسبة السكر بالدم عند الأطفال، فى حالة وجود حالات وراثية عديدة بالعائلة.

علامات إصابة الطفل بمرض السكر


>يعد كثرة التبول والشعور المستمر بالعطش مع تناول كميات مبالغ فيها من المياه، من أهم العلامات التى تشير إلى إصابة الطفل بمرض السكر، مضيفا إليها طلعت تعرض الطفل لتغيرات فى الوزن، كالزيادة أو النقصان غير المبرر والذى لا يرتبط بتغيير عاداته الغذائية، كما قد يبدأ الطفل بالشكوى من بعض الأعراض بالصداع والمغص المعوى، وبالطبع تشكل تلك العلامات مؤشرا قويا لإصابة الطفل بمرض السكر، وخاصة فى حالة كونه مرضا وراثيا بالعائلة.

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