تأثير انتظام الدورة الشهرية على الحمل

الدورة المنتظمة

تأثير انتظام الدورة الشهرية على فرص الحمل

انتظام الدورة الشهرية لدى السيدة، هو مؤشر قوى على زيادة فرص حدوث الحمل – إذا ما كان الزوج لا يعانى من مشكلة مرضية، وانتظام الدورة الشهرية لدى المرأة أمر جيد ومستحسن، ودلالة على الخصوبة وارتفاع القدرة الإنجابية.>وتوضح الدكتورة هدى أحمد أخصائية النساء والتوليد، أن الدورة الشهرية المنتظمة، هى الدورة التى تزور المرأة كل شهر فى ميعاد منتظم، والشائع أن تزور أغلب السيدات كل 28 يوما، وقد تزور بعضهن كل 29 يوم أو 30 يوما، فهى متفاوتة فى عدد الأيام لكن منتظمة فى الزيارة.>وانتظام الدورة الشهرية لدى السيدات، يزيد بشدة من فرص الحمل لديها، بسبب انتظام تبويضها الشهرى وعدد أيامه، وتكون النسبة أعلى فى التقاء الحيوان المنوى بالبويضة الأنثوية مرة كل شهر، على عكس صاحبة الدورة غير المنتظمة والتى لا نتعرف بدقة على مواعيد تبويضها إضافة إلى إمكانية إصابتها بمشكلة مرضية تسببت فى عدم انتظام دورتها الشهرية والتى تقلل فرص حدوث الحمل.

وتضيف انتظام الدورة الشهرية فى أغلب الأحيان وليس جميعها، دلالة على عدم معاناة المرأة من معوقات الحمل المعروفة، كالإصابة بتكيس المبايض وغيرها من الأسباب، إلا أن انتظامها لا يمنع إصابة المرأة بمشكلة تحتاج الفحص والبحث إذا ما عانت من تأخر الحمل، كالإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، أو التكيسات أو انسداد الأنابيب.

وتنصح هدى بضرورة الكشف المبكر وبمجرد بلوغ الفتاة عن مدى انتظام دورتها الشهرية، ومعرفة أسباب عدم انتظامها إن وجد ومحاولة تنظيمها كخطوة أولية لزيادة فرص حدوث الحمل.

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