69%من القراء يتوقعون نجاح جهود الصحة فى سد نقص الأدوية بالصيدليات

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة الصحة فى سد عجز نقص الأدوية بالصيدليات، توقع غالبية القراء نجاح الوزارة فى سد نقص الأدوية بالصيدليات.

وتوقع 69% من القراء نجاح وزارة الصحة فى سد عجز نقص الأدوية فى الصيدليات، بينما استبعد 29% من القراء نجاح الوزارة فى سد عجز الأدوية الناقصة بالصيدليات، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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