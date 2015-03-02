الجزائر تشارك فى الدورة الـ 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف

يرأس وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الوفد الجزائرى فى أعمال الدورة الـ 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التى ستفتتح اليوم الإثنين بجنيف.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الأحد بأن لعمامرة سيجرى على هامش هذا الاجتماع الرفيع المستوى الذى سيعقد خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس الجارى محادثات مع عدد من نظرائه وكذا مع رؤساء وكالات أممية يوجد مقرها بجنيف.

وأشار البيان فى هذا الصدد إلى أن الجزائر تعد عضوا فى هذا المجلس الذى يضم 47 دولة خلال الفترة 2014-2016 كما ستتولى خلال سنة 2015 تنسيق المجموعة الإفريقية.

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