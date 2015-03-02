اليوم .. الحكم فى اعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب

تصدر اليوم الإثنين محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، حكمها فى الدعويين القضائيتين، المطالبتين باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب.

وقال المحامى مقيم الدعوى فى دعواه، إن قطر داعمة للإرهاب، ورسخ ذلك فى ضمير الشعب المصرى بالكامل، وأيقن وتأكد أنه لا مصالحة مع قطر، وأنها تنفذ أجندات إرهابية فى المنطقة، وأن كل الجرائم التى ارتكبت ووقعت فى الأراضى المصرية كانت قطر الداعمة لكل الحركات الإرهابية، كما ثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية.

وأضاف مقيم الدعوى أن قطر متورطة فى الحادث الذى استهدف القوات المسلحة والشرطة فى العريش بشمال سيناء، وتسبب فى مصرع أكثر من 36 شهيدًا و90 مصابًا من جنودنا البواسل وانكشفت دولة قطر لحظة ارتكاب الجبناء الإرهابيين العملية الحقيرة فى سيناء، وثبت بالدليل القاطع أنها هى الممولة والداعمة والمخططة لهذه العملية القذرة فور وقوع الجريمة، بل وأثناء ارتكابها تبث قناة الجزيرة فيديو للهجوم الإرهابى فى سيناء وترديد طاقمها هتافات "الله أكبر الله أكبر"، وهذا التصرف يقطع بأن قطر هى من تمول العمليات الإرهابية، وتصوير الحادث فور وقوعه يدل على أنها على تواصل بالإرهابيين، بينما قال مقيم الدعوى "إن تركيا داعمة للإرهاب ويوجد بها التنظيم الدولى للإخوان، ويبث منها عددا من القنوات التى تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها عداؤه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية فى سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة".

>وأضاف مقيم "الدعوى" أن دولة تركيا تحتضن عددا من قيادات الإخوان الإرهابية، التى تخطط لإسقاط الدولة المصرية، من خلال تمويل العناصر الإخوانية فى مصر على تنفيذ أعمال تخريبية لوقف مسيرة التنمية.

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