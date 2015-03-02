أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم .. الحكم فى اعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب

Google+ Print
اليوم .. الحكم فى اعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب اليوم .. الحكم فى اعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب
تصدر اليوم الإثنين محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، حكمها فى الدعويين القضائيتين، المطالبتين باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب.

وقال المحامى مقيم الدعوى فى دعواه، إن قطر داعمة للإرهاب، ورسخ ذلك فى ضمير الشعب المصرى بالكامل، وأيقن وتأكد أنه لا مصالحة مع قطر، وأنها تنفذ أجندات إرهابية فى المنطقة، وأن كل الجرائم التى ارتكبت ووقعت فى الأراضى المصرية كانت قطر الداعمة لكل الحركات الإرهابية، كما ثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية.

وأضاف مقيم الدعوى أن قطر متورطة فى الحادث الذى استهدف القوات المسلحة والشرطة فى العريش بشمال سيناء، وتسبب فى مصرع أكثر من 36 شهيدًا و90 مصابًا من جنودنا البواسل وانكشفت دولة قطر لحظة ارتكاب الجبناء الإرهابيين العملية الحقيرة فى سيناء، وثبت بالدليل القاطع أنها هى الممولة والداعمة والمخططة لهذه العملية القذرة فور وقوع الجريمة، بل وأثناء ارتكابها تبث قناة الجزيرة للهجوم الإرهابى فى سيناء وترديد طاقمها هتافات "الله أكبر الله أكبر"، وهذا التصرف يقطع بأن قطر هى من تمول العمليات الإرهابية، وتصوير الحادث فور وقوعه يدل على أنها على تواصل بالإرهابيين، بينما قال مقيم الدعوى "إن تركيا داعمة للإرهاب ويوجد بها التنظيم الدولى للإخوان، ويبث منها عددا من القنوات التى تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها عداؤه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية فى سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة".
>وأضاف مقيم "الدعوى" أن دولة تركيا تحتضن عددا من قيادات الإخوان الإرهابية، التى تخطط لإسقاط الدولة المصرية، من خلال تمويل العناصر الإخوانية فى على تنفيذ أعمال تخريبية لوقف مسيرة التنمية.


> أثريون: قطر تدعم "داعش" فى سرقة الآثار وتحطيمها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار