مرشحو الوادى الجديد: نحترم القضاء ونرفض المساس بإعادة تقسيم دوائرنا

أجمع مرشحو محافظة الوادى الجديد فى تعليقاتهم على قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة بالفصل بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أنهم يحترمون أحكام القضاء لثقتهم الكاملة فى قضاة مصر ولا يعترضون على صدور هذا الحكم مطلقا، وإنما يثمنون صدروه قبل البدء فى الانتخابات أو تشكيل مجلس النواب وحله فيما بعد، بما يتسبب فى مشكلات أكبر وهو ما يحسب للقضاء المصرى وليس ضده أن يصدر هذا الحكم فى هذا التوقيت بالتحديد.

وشدد مرشحو الوادى الجديد على عدم المساس مطلقا بتقسيم الدوائر الانتخابية وخاصة أن المحافظة حدودية وكان تقسيمها قبل لدائرتين منذ عقود طويلة، ولا يصح أن يتم معاملتها كما كانت فى الانتخابات السابقة باعتبارها دائرة انتخابية واحدة وهو ما سيربك حسابات اغلب المرشحين بالمحافظة.

وقال المرشح قدرى عبد العزيز مرشح حزب المؤتمر عن الدائرة الاولى بالخارجة فى تصريح خاص لليوم السابع أنه يحترم احكام القضاء ويثق فيما يصدر عن القضاء المصرى من احكام وأن هذا التأجيل سيكون فى صالح الجميع بما يدعم فرص المرشحين فى تعزيز قدراتهم لدى الناخبين بالإضافة إلى إعادة تقسيم الدوائر بصورة صحيحة لتفادى الأخطاء الدستورية التى قد تهدد بحل مجلس النواب فيما بعد نتيجة هذا العوار القانونى، مشددا على رفضه المساس بالتقسيم الخاص بدوائر المحافظة باعتبارها محافظة حدودية ولا يجب أن يتم ضمها لتصبح دائرة واحدة وهو من المستبعد إجراؤه.

وأكد المرشح المستقل حمدى حسن عن دائرة الخارجة أنه يوافق على حكم المحكمة الدستورية ويؤيده طالما سيؤدى إلى تلاشى أخطاء قد يتم الطعن عليها فيما بعد على الانتخابات، وهو ما يهدد بشرعية مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لابد وأن يتم مراعاة ظروف الوادى الجديد كمحافظة حدودية، ويتم استثنائها من اية تعديلات وخاصة أنها قد تم تقسيمها إلى دائرتين كمطلب رئيسى لأبناء المحافظة.

وقال اللواء مرسى محمدين مرشح حزب الحركة الوطنية المصرية عن الدائرة الثانية إن أحكام القضاء المصرى ملزمة ولا بد أن نحترمها، وأن ننتظر حتى يتم متابعة حكم المحكمة الإدارية العليا والمنوط بها إصدار قرار وقف إجراءات الانتخابات وقراءة حيثيات الحكم ومتابعة ما سيتم من تعديلات على القانون بما يحقق الهدف الرئيسى من التعديل، وهو الحفاظ على التمثيل المستحق لكل الدوائر الانتخابية دون إخلال بحقوقها؛ مشيرا إلى أن الوادى الجديد لها طبيعة خاصة وقد يتم استثنائها ومراعاة ظروفها كمحافظة حدودية فى التقسيم الذى سيتم تعديله.