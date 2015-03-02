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تعيين 76 من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه بأسوان

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تعيين 76 من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه بأسوان تعيين 76 من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه بأسوان
وافق اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، على تعيين 76 من خريجى الجامعات الحكومية الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وذلك فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، لدفع دماء جديدة ومؤهلة فى دولاب العمل الحكومى.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه تم الإعلان عن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، على البوابة الإلكترونية للمحافظة، وذلك فى الفترة من 14 يناير الماضى ولمدة أسبوعين.

ولفت المحافظ، إلى أنه تقدم 75 من حملة الماجستير وعدد 1 من حملة الدكتوراه، حيث تم تعيينهم بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، وذلك وفقاً للاحتياجات من التخصصات المطلوبة، وفى ضوء المقررات الوظيفية على أساس نسبة الزيادة والعجز فى الوظائف، وذلك على وظائف الكادر العام وفقاً للقواعد والاشتراطات الواردة بمواد القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته فى هذا الشأن

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