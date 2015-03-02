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بالصور.."العلمية لطب الأسنان" بطنطا تنظم ندوات لصحة الفم

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نظمت الجمعية العلمية لطب الأسنان بطنطا أمس الأحد زيارة لمدرسة النصر التجريبية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، فى إطار الفعاليات التى تنظمها الجمعية، للاحتفال باليوم العالمى لصحة الفم.

واستهدفت الزيارة، رفع الوعى الصحى لدى طلاب المدرسة، وتشجيع أولياء الأمور على الاهتمام بصحة الفم لدى أطفالهم، والتوعية بالعادات الضارة التى تؤثر على صحة الفم لدى الأطفال.

واشتمل برنامج الزيارة على، فقرة لشرح الطرق الصحيحة والخاطئة لغسيل الأسنان، وفقرة لشرح العادات الضارة لدى الأطفال فى هذه الفئة العمرية التى تؤثر سلبا على صحة الفم، وركن تفاعلى عبارة عن استطلاع للرأى بين الأطفال حول الأغذية التى يعتقدون أنها تؤثر سلبا أو إيجابا على صحة أسنانهم.

كما اشتمل البرنامج على ركن ترفيهى عبارة عن مسابقة أجمل ابتسامة صحية "Best Healthy Smile" لعام ٢٠١٥، وهى المسابقة التى تشارك فيها جميع الجمعيات العلمية لطب الأسنان حول العالم، من خلال الصور التى يتم التقاطها خلال الفعاليات التى تعقدها للاحتفال باليوم العالمى لصحة الفم WOHD.

واختتمت الزيارة بحفل توزيع هدايا ومنشورات للأطفال لتشجيعهم على الاهتمام بغسيل أسنانهم بالطريقة الصحيحة.

فريق من أعضاء الجمعية خلال الندوة- 2015-02 - اليوم السابع
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فريق من أعضاء الجمعية خلال الندوة
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احتفالات الجمعية مع تلاميذ المدارس- 2015-02 - اليوم السابع
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احتفالات الجمعية مع تلاميذ المدارس
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فريق الجمعية يشرح للتلاميذ كيفية وقاية الفم والأسنان- 2015-02 - اليوم السابع
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فريق الجمعية يشرح للتلاميذ كيفية وقاية الفم والأسنان

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