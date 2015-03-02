غدا.. منير عتيبة فى ضيافة صالون أركان الثقافى بالإسكندرية

يستضيف صالون أركان الثقافى بالإسكندرية غد الثلاثاء 3 مارس، الأديب منير عتيبة عضو اتحاد كتاب مصر ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية لمناقشة اثنتين من أحدث مجموعاته القصصية هى "روح الحكاية"، بقعة دم على شجرة، يناقشها الناقدان الدكتور شريف عابدين ومحمد عطية حيث يدير الصالون الكاتبة الصحفية والشاعرة جيهان حسين.

جدير بالذكر أن منير عتيبة تم تدريس بعض أعماله بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية- كلية التربية جامعة المنوفية- كلية الآداب جامعة حلوان- كلية التربية جامعة الإسكندرية وقد صدر له العديد من المؤلفات ومجموعات قصصية.

وحصل منير عتيبة على عدة جوائز منها جائزة اتحاد كتاب مصر فى القصة القصيرة2014، جائزة نادى القصة فى القصة القصيرة 2012، وجائزة إحسان عبد القدوس فى القصة القصيرة 2008، وجائزة ساقية الصاوى فى القصة القصيرة العربية 2006، وجائزة إحسان عبد القدوس فى القصة القصيرة 2006، وجائزة جمعية الأدباء فى القصة القصيرة 2006، وجائزة مجلة هاى الأمريكية فى القصة القصيرة العربية 2005.