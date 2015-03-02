"التضامن" تطالب أسر ضحايا داعش بليبيا باستيفاء بياناتهم لصرف المعاشات

طالبت إدارة المعاشات الاستثنائية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى أسر ضحايا حادث داعش بليبيا بسرعة استيفاء البيانات، وتقديم الملفات الخاصة بأبنائهم لسرعة صرف المعاشات الاستثنائية لهم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقالت آمال عبد الوهاب مدير الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم التنسيق مع الكنيسة بشأن استيفاء البيانات لأسر الضحايا، مطالبة الأسر بالحصول على استمارة 19 من مكاتب التأمينات لتسجيل بيانات أسر الضحايا، لمعرفة الورثة لحين استخراج إعلام الوراثة للتأكد من وصول المعاشات لمستحقيها من الورثة.

كانت آمال لطفى، مدير الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه سيتم التنسيق مع البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمعرفة بيانات أسر ضحايا حادث ليبيا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف معاشات استثنائية لهم، وفقا لقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

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