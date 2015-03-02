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وزيرة التضامن تقود اليوم لجنة كشف المخدرات على السائقين داخل المدارس

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وزيرة التضامن تقود اليوم لجنة كشف المخدرات على السائقين داخل المدارس وزيرة التضامن تقود اليوم لجنة كشف المخدرات على السائقين داخل المدارس
تقود الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الاثنين، لجنة الكشف الطبى على السائقين داخل مقر المدارس، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك بحضور عمرو عثمان مدير الصندوق، واللواء مصطفى درويش مساعد وزير الداخلية للمرور، ومساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، وممثلى إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان.

وسيتم أخذ عينات من السائقين بشكل مفاجئ وتحليلها بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لتحليلها، كما ستقوم وزيرة التضامن بالإعلان عن أعمال اللجنة المنوطة بالكشف الطبى على السائقين منذ بداية عملها، وكذلك الإعلان عن الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه من ثبت تعاطيه المواد المخدرة من خلال مؤتمر صحفى.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن اللجنة المنوطة بالكشف على المخدرات بين السائقين داخل المدارس تعمل من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة وإدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم.

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