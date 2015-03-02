"سياسية المحامين":سنطعن على قرار حظر النشر بقضية مقتل محام بقسم المطرية

قال محمد كارم المحامى، وعضو لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين، وإنه عدد من المحامين سيتقدمون بطعن أمام مجلس الدولة للطعن على قرار النيابة العامة بحظر النشر فى قضية مقتل المحامى كريم حمدى بقسم المطرية.

وأضاف "كارم" لليوم السابع، أنه وعدد من المحامين التقوا النائب العام المستشار هشام بركات أمس الأحد، وطالبوا بإلغاء قرار الحظر لكنه رفض طلبهم، ورفض إعطاءهم صورة من القرار للطعن عليه، وقال لهم إنهم عندما يطعنون لو طلبت المحكمة صورة القرار سيسلمه لها.

ونفى كارم ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول قيام بعض المحامين باقتحام دار القضاء العالى خلال تظاهرهم أمس الأحد.

سامح عاشور: حظر النشر فى قضية المحامى كريم حمدى حق مقرر للنيابة العامة