أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القضاء الإدارى يحدد نظر دعاوى بطلان قرار فصل 9 طلاب بالأزهر 15 مارس

Google+ Print
القضاء الإدارى يحدد نظر دعاوى بطلان قرار فصل 9 طلاب بالأزهر 15 مارس القضاء الإدارى يحدد نظر دعاوى بطلان قرار فصل 9 طلاب بالأزهر 15 مارس
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 15 مارس الجارى لنظر الدعاوى المقامة من 9 طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، للطعن على قرارات إدارة جامعة الأزهر فرع القاهرة الصادرة بفصلهم من عدد من الكليات.

وتضمنت الدعاوى المحدد لنظرها جلسة 15 مارس، أسماء كل من: مريم عاطف محمود، صيدلة، وإيمان عزت فتحى، صيدلة، ورحاب فتحى محمد، كلية علوم، وآية عصام حسين، طالبة بكلية التجارة، ومحمود أبو بكر رياض، طالب بكلية الشريعة والقانون.

وبدر منير كامل، طالب بكلية التربية، وعمر مصطفى حسين، الطالب بكلية طب الأسنان، وماهر السيد رزق، طالب بكلية الهندسة، ومحمد إسماعيل محمد، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تلقت العشرات من الدعاوى القضائية الجديدة، للطعن على قرارات إدارة جامعة الأزهر فرع مدينة نصر، الصادرة بفصل طلاب وطالبات خلال الفصل الدراسى الأول 2014 - 2015، والمطالبة بإعادتهم للالتحاق بالكليات الخاصة بهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365