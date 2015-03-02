القضاء الإدارى يحدد نظر دعاوى بطلان قرار فصل 9 طلاب بالأزهر 15 مارس

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 15 مارس الجارى لنظر الدعاوى المقامة من 9 طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، للطعن على قرارات إدارة جامعة الأزهر فرع القاهرة الصادرة بفصلهم من عدد من الكليات.

وتضمنت الدعاوى المحدد لنظرها جلسة 15 مارس، أسماء كل من: مريم عاطف محمود، صيدلة، وإيمان عزت فتحى، صيدلة، ورحاب فتحى محمد، كلية علوم، وآية عصام حسين، طالبة بكلية التجارة، ومحمود أبو بكر رياض، طالب بكلية الشريعة والقانون.

وبدر منير كامل، طالب بكلية التربية، وعمر مصطفى حسين، الطالب بكلية طب الأسنان، وماهر السيد رزق، طالب بكلية الهندسة، ومحمد إسماعيل محمد، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تلقت العشرات من الدعاوى القضائية الجديدة، للطعن على قرارات إدارة جامعة الأزهر فرع مدينة نصر، الصادرة بفصل طلاب وطالبات خلال الفصل الدراسى الأول 2014 - 2015، والمطالبة بإعادتهم للالتحاق بالكليات الخاصة بهم.