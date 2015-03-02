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القبض على عامل سابق اتهامه فى 8 قضايا بمحطة مترو الشهداء بالقاهرة

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القبض على عامل سابق اتهامه فى 8 قضايا بمحطة مترو الشهداء بالقاهرة القبض على عامل سابق اتهامه فى 8 قضايا بمحطة مترو الشهداء بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من القبض على عامل سابق اتهامه فى 8 قضايا بمحطة مترو الشهداء بالقاهرة وتحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية من شرطة النقل والمواصلات تتفقد الحالة الأمنية بمحطة مترو الشهداء فاشتبهت فى أحد المتواجدين على رصيف المحطة ويدعى "مصطفى.م.ع"، 32 سنة، عامل، ومقيم بدائرة قسم شرطة النزهة- القاهرة؛ وبالكشف عنه تبين أنه هارب من 8 قضايا كان آخرها القضية رقم 21797/2009 جنح النزهة "تبديد" حصر رقم 3061/2012 غيابى بالحبس لمدة شهرين بنوع الاشتباه أثناء وجوده بمحطة الشهداء بمترو الأنفاق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5/133ح قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق وأرسل المتهم والحرز لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.

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