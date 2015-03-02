ضبط مزرعة مخدرات و195 مخالفة و48 محكوما عليه بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين فى بيان لها، عن ضبط مزرعة بمساحة نحو 3 أفدنة بمنطقة جعل ببئر العبد منزرعة بنبات "القنب الهندى الأخضر" المخدر، تقدر بنحو 10 آلاف شجرة .

وتمكن وحدة مباحث شرطة رمانة من ضبط "محمد.ا.ا.ع.ح" بحوزته عدد 2 لفافة متوسطة الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو نصف كيلوا جرام، واعترف بقصد الاتجار، وضبط "محمد.ع.ع.ع" بحوزته عدد 20 طلقة نارية "إف إن" متعدد، وضبط المحكوم عليه "فريد.م.ح.ب" والمطلوب فى قضية (شروع فى قتل) المحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد.

وضبطت القوات 48 محكوما عليه، وتحرر 13 إزالة إدارية فورية، عدد 5 محاضر بائع متجول، عدد 4 محاضر إشغال طريق، وتحرير عدد 2 محضر بيئة.

وتمكن ضابط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع إدارة تموين العريش، من ضبط 3 قضايا تموينية (عدم الإعلان عن الأسعار - عدم حمل شهادة صحية)، كما تم ضبط عدد 195 مخالفة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.