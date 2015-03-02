بالصور.. تعليم بنى سويف توزع أعلام مصر وجوائز نقدية على طلاب المدارس

قام شعبان عكاشة وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف أمس بتوزيع أعلام مصر على تلاميذ مدرسة السيدة عائشة الابتدائية بنات بإدارة بنى سويف، ضمن برنامج القرائية والمقرر على تلاميذ المرحلة الابتدائية.

كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم جائزة مالية للطالبة حنين محمد بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الحديثة الإعدادية بنات لتميزها وإجاباتها النموذجية للاختبار الشفهى باللغة العربية.

وكان عكاشة قد تفقد أمس مدارس الإعدادية الحديثه بنات إدارة بنى سويف والسيدة عائشة الابتدائية، ومحمد شبل الابتدائية، للتأكد من انتظام الدراسة وتوافر كل الكتب المدرسية.



>

وكيل وزارة التعليم يكافىء طالبة بجائزة مالية

ويشرح أحد الدروس على السبورة

طالبة بعد تسلمها علم مصر تجييب على أحد الأسئلة

عكاشة سعيد بإجابة الطالبة