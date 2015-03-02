أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تعليم بنى سويف توزع أعلام مصر وجوائز نقدية على طلاب المدارس

Google+ Print
قام شعبان عكاشة وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف أمس بتوزيع أعلام على تلاميذ مدرسة السيدة عائشة الابتدائية بنات بإدارة بنى سويف، ضمن برنامج القرائية والمقرر على تلاميذ المرحلة الابتدائية.

كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم جائزة مالية للطالبة حنين محمد بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الحديثة الإعدادية بنات لتميزها وإجاباتها النموذجية للاختبار الشفهى باللغة العربية.

وكان عكاشة قد تفقد أمس مدارس الإعدادية الحديثه بنات إدارة بنى سويف والسيدة عائشة الابتدائية، ومحمد شبل الابتدائية، للتأكد من انتظام الدراسة وتوافر كل الكتب المدرسية.

وكيل وزارة التعليم يكافىء طالبة بجائزة مالية - 2015-02 - اليوم السابع
>

وكيل وزارة التعليم يكافىء طالبة بجائزة مالية


>ويشرح أحد الدروس على السبورة - 2015-02 - اليوم السابع
>

ويشرح أحد الدروس على السبورة


>طالبة بعد تسلمها علم مصر تجييب على أحد الأسئلة - 2015-02 - اليوم السابع
>

طالبة بعد تسلمها علم مصر تجييب على أحد الأسئلة


>عكاشة سعيد بإجابة الطالبة- 2015-02 - اليوم السابع
>

عكاشة سعيد بإجابة الطالبة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار