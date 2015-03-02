هيئة قناة السويس: مشروع محور القناة يوفر مليون فرصة عمل

قال طارق حسنين المتحدث الرسمى باسم هيئة قناة السويس ومدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة إن اهتمام المصريين بقناة السويس اهتمام ووطنى بالفطرة، باعتبارها شريان الحياة الذى يعود بالنفع والخير على مصر تنمويا واقتصاديا، مؤكدا أن مشروع محور القناة يوفر مليون فرصة عمل.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها هيئة قناة السويس بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم جغرافيا، عن مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع التنمية بمحور قناة السويس، بالمجمع التعليمى بالاسماعيلية مساء الأحد.

وأشار حسنين إلى أن هناك مشروعين أحدهما يقع على عاتق الدولة وهو مشروع التنمية والآخر مشروع قناة السويس الجديدة وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناة السويس، حيث إن مصر فى حاجة شديدة إلى مشروعات اقتصادية عملاقة، وهناك إمكانيات كبيرة فى المنطقة ويجب استغلالها الاستغلال الأمثل للاستفادة من البنية الأساسية لإتاحة نحو مليون فرصة عمل للشباب.

وأضاف حسنين أن هناك تطورا فى حركة التجارة بالصين وجنوب شرق آسيا، ولابد من استغلال الموقع العبقرى لتدشين خدمات إضافية ولا نكتفى بمرور السفن فقط، حيث إن مشروع التنمية يضم قناة السويس بالكامل بالإضافة إلى 6 موانئ.

واستعرض "حسنين" مشروع قناة السويس الجديدة الذى وصفه بأنه إرادة شعب، وقرار قائد هو الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومرحلة عبور إلى العالمية تحول مصر إلى مركز تجارى وصناعى وسياحى وبحرى عالمى من خلال المشروعات المقرر إقامتها عليه، لافتا إلى أنه هدية مصر إلى العالم، ويوفر نحو مائة مليار دولار سنويا حال اكتمال القناة ومشروع تنمية منطقة قناة السويس.

وعرض التسهيلات المقرر تقديمها للمستثمرين بمشروع تنمية محور القناة وأهمها مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى يقضى بشكل نهائى على الروتين الحكومى ويعالج أخطاء الماضى، ويحقق المرونة الكافية لجذب وتشجيع الاستثمار، مؤكدا أن مصر وقناة السويس آمنين تماما وثقة الشعب المصرى فى جيشه بلا حدود.

وعرض خلال الندوة ثلاثة أفلام تسجيلية عن تاريخ قناة السويس وكيف حفرها الأجداد، وفيلم آخر عن مشروع القناة، وفيلم بعنوان "رئيس وشعب" يوضح الدور الذى قام به الشعب المصرى لإنجاح هذا المشروع فى إصرارهم على شراء شهادات الاستثمار، مضيفا أن قناة السويس حفرت بسواعد ودماء المصريين، فهم من صنعوا التاريخ وشريان الحياة ليس لمصر وحدها لكن للعالم أجمع.

وقدم "حسنين" عرضا لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، حيث قام بطرح الأسس التى بنيت عليها فكرة المشروع التى تتمثل فى احتياج مصر الشديد لمشروعات اقتصادية قومية ودعم الاقتصاد المصرى ليستفيد من عائداتها الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصرى، موضحا أن فكرة المشروع بنيت أيضا على استغلال الإمكانيات الحالية فى موانئ المشروع والمناطق الصناعية فى تنميتها واستغلال الظهير الجغرافى لها فى إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة فى قناة السويس فى إنشاء هذه الكيانات.

مهاب مميش فى جولة أوروبية لتشجيع الاستثمار بمحور قناة السويس