وزير الآثار يفتتح اليوم المسرح الرومانى ويتفقد ترميم قلعة البلوزيوم بسيناء

يستقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، يرافقه اللواء أركان حرب جمال محمد شحاتة، رئيس هيئة البحوث العسكرية، وذلك لتفقد منطقتى تل حبوة التى تقع شرق قناة السويس على بعد 4 كيلومترات من مدينة القنطرة شرق، ومنطقة تل الفرما "البلوزيوم" فى نطاق محافظة شمال سيناء.

كما سيفتتح الوزير المسرح الرومانى، ويتفقد أعمال ترميم قلعة البلوزيوم والمواقع الخاصة ببانوراما التاريخ المصرى العسكرى.

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