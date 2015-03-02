ندوة عن "مصر المكان والمكانة" بكلية التربية جامعة دمنهور

نظمت أمس كلية التربية بجامعة دمنهور ندوة ثقافية بعنوان " مصر المكان والمكانة" بمشاركة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والدكتور أسامة الجمال عميد كلية الدفاع الجوى، والدكتور محمد مجدى خليل نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون الطلاب، والدكتور عادل البنا عميد كلية التربية، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وشباب التربية العسكرية.

وأكد المشاركون على أهمية ترسيخ الوطنية والانتماء فى نفوس الشباب خاصة طلاب الجامعات، مشيرين إلى ضرورة تكاتف كل فئات الشعب المصرى للخروج بالبلاد من أزمتها، وتحقيق مكانتها التى تستحقها.