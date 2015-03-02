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محافظ بنى سويف: مشروع قناة السويس الجديدة فاتحة خير على مصر والعرب

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أكد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، أن مشروع قناة السويس الجديدة يمثل مشروع القرن الـ21، وهو فاتحة خير على والوطن العربى، لافتًا إلى وجود شعور عام بالفخر بأن كل تصميمات المشروع تمت بمعرفة الخبراء المصريين، وتحت إشراف قواتنا المسلحة.

وأشار سليم، خلال حضوره تدشين مبادرة "شمعة أمل لشباب مصر"، مساء أمس الأحد، إلى أن مصر بهذا المشروع تبنى ًا على أسس قوية لعقود مقبلة، من خلال فتح آفاق جديدة للتنمية وإعادة الريادة الاقتصادية والسياسية فى المنطقة، بالإضافة إلى مضاعفة إيرادات القناة، فى إطار إعادة بناء الدولة المصرية العصرية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن.

حضر الحفل الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد الخالق والدكتور طريف شوقى نائبا رئيس الجامعة، وشعبان عكاشة وكيل وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن الكابتن محمد فاروق مدير رعاية الشباب بالجامعة والحكم الدولى، والإعلامى الشاب كريم حسن شحاته، علاوة على طلبة وطالبات من الجامعة والتعليم قبل الجامعى.

الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى التعريف بأهمية مشروع قناة السويس الجديدة فى مستقبل مصر على مختلف المحاور الاقتصادية والسياسية والثقافية، وشرح للمشاريع القومية لدى واستراتيجية مصر فى المستقبل الاقتصادى للشباب، علاوة على ضرورة التواصل بين طلاب الجامعات وطلاب المرحلة الثانوية وشرح اختراعات وابتكارات طلاب المرحلتين الجامعية والثانوية.

محافظ بنى سويف يشهد تدشين مبادرة شمعة أمل لشباب مصر- 2015-02 - اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يشهد تدشين مبادرة شمعة أمل لشباب مصر
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خلال عزف السلام الجمهورى- 2015-02 - اليوم السابع
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خلال عزف السلام الجمهورى
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رئيس الجامعة يهدى درع الجامعة للمحافظ- 2015-02 - اليوم السابع
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رئيس الجامعة يهدى درع الجامعة للمحافظ
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المحافظ يصافح الحكم الدولى محمد فاروق- 2015-02 - اليوم السابع
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المحافظ يصافح الحكم الدولى محمد فاروق

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مصر 365

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