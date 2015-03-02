عائدون من ليبيا: اتخذنا طريق الجزائر بدلا من تونس هربا من "فجر ليبيا"

كشف عدد من العائدين من ليبيا إلى القاهرة عبر الحدود الجزائرية أنهم فضلوا عبور الحدود الجزائرية عبر رأس جدير، ليعودوا للقاهرة بدلا من تونس، لكونها آمنة لهم أكثر من العبور على المنافذ التى تسيطر عليها قوات فجر ليبيا التى ترغمهم على دفع رسوم عبور.

وقال يسرى أحمد عامر أحد العائدين، لـ"اليوم السابع"، عقب وصوله مطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران القادمة من مطار عين أمناس الجزائرى، إنه عاد إلى القاهرة عن طريق الجزائر، حيث كان يقيم بمنطقة الجبل الغربى بليبيا، ورغم أن الحدود التونسية هى الأقرب لهم إلا أنهم فضلوا العبور عبر الحدود الجزائرية بحثا عن الطريق الآمن.

وأضاف يسرى أن هناك مصريين بليبيا غير قادرين على القدوم خوفا من سيطرة المليشيات المسلحة على طرق العبور للحدود التونسية، بينما يوجد آخرين يرفضون العودة من الأساس، على الرغم من أن أمر العودة متاح أمامهم.

وأشار يسرى إلى أن الجزائريين قدموا كل سبل التعاون للمصريين هناك، وسهلوا لهم كل إجراءات عبور الحدود من أجل العودة إلى وطنهم.

من جانبه قال محمد ثروت عبد الله من المنصورة، يعمل مقاول، إنه سافر إلى ليبيا منذ ٣ أشهر وعقب وصوله إلى مطار معيتقة احتجزتهم قوات فجر ليبيا لمدة أسبوع فى وضع غير آدمى، حيث كان يسمح لهم بالخروج للتبول مرة واحدة فقط فى اليوم.

وأوضح ثروت أن تلك الميليشيات المسلحة لا تعترف بأى جهة حاكمة للبلاد سواها وعقب السماح لهم بدخول البلاد كانت الأوضاع سيئة.

وأشار ثروت إلى أن الأوضاع فى ليبيا سيئة للغاية فلا يوجد غاز أو كهرباء، كما أن أهل ليبيا بالمنطقة التى كان يقيم بها هناك مستهدفون مثل المصريين.



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مجموعة من العائدين من ليبيا عن طريق الجزائر بمطار القاهرة الدولى

مجموعة من العائدين من ليبيا بمطار القاهرة الدولى

مطار القاهرة الدولى يستقبل العائدين من ليبيا عن طريق الجزائر

مطار القاهرة الدولى يستقبل العائدين من ليبيا

شباب يعودون من ليبيا عن طريق الجزائر

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