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تونس: إقامة مشروعات بـ"مدنين" الحدودية مع ليبيا ومن بينها المعابر الحدودية

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تونس: إقامة مشروعات بـ"مدنين" الحدودية مع ليبيا ومن بينها المعابر الحدودية تونس: إقامة مشروعات بـ"مدنين" الحدودية مع ليبيا ومن بينها المعابر الحدودية
صادق مجلس وزارى تونسى مصغر عقد مساء الأحد بولاية مدنين التونسية الحدودية مع ليبيا، على ايقاف العمل بالرسوم المفروضة على الوافدين الليبيين، معلنا تمرير هذا القرار إلى مجلس نواب الشعب البرلمان.

وقرر المجلس الوزارى برئاسة الحبيب الصيد رئيس ، مواصلة تطوير معبر رأس جدير خاصة على مستوى مساحاته الخارجية، وإحداث هيكل للتصرف فى المعابر الحدودية البرية على غرار الدواوين التى يعهد لها التصرف فى الموانيء الجوبة والبحرية.

كما قرر المجلس بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء تجهيز معبر رأس جدير بأنظمة المراقبة بالكاميرا لإضفاء مزيد من النجاعة ، اضافة إلى انشاء منطقة لوجستية ببن قردان.
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