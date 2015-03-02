بعد سقوطها خلال عرض أمس..مصدر: لاعبة السيرك القومى أصيبت بشرخ بالرسغ

كشف مصدر بالسيرك القومى لـ"اليوم السابع"، أن حادث سقوط لاعبة أثناء تأدية أحد الألعاب أمس الأحد، نتج عنه إصابة اللاعبة بشرخ فى الرسغ فقط، وهى الآن فى المنزل ولم تنقل إلى المستشفى.

وأشار إلى أن اللاعبة تدعى "سمر فتحى إسماعيل"، والسقوط كان أثناء تأدية لعبة "الطوق الهوائى"، منوهًا إلى أن اللعبة بها تأمين قلل من وطأة السقوط الذى جاء من ارتفاع عالٍ وخطير، إضافة إلى أنها لاعبة محترفة وحولها طاقم من المحترفين، الذين سارعوا لإنقاذها على الفور.

بالفيديو.. سقوط لاعبة من ارتفاع كبير خلال عرض بالسيرك القومى