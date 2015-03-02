موقع طبى أمريكى يقدم 6 نصائح للوقاية من حصوات الكلى(تحديث)

حصوات الكلى من أشهر الأمراض التى تصيب الجهاز البولى نتيجة لعوامل عديدة أبرزها: قلة تناول المياه والعادات الغذائية الخاطئة بجانب الاستعداد الوراثى لتكوين الحصوات.

سبل الوقاية من حصوات الكلى

>ونقدم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح للحد من الإصابة بحصوات الكلى، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:

1- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف غير الذائبة مثل الأرز والقمح والشعير، حيث يساهم هذا النوع من الألياف فى الارتباط مع الكالسيوم داخل الأمعاء، وبالتالى يفرز هذا العنصر الغذائى داخل البراز بدلا من الكلى، وهو ما يحد من فرص تكوين حصوات الكلى.

2- الحد من تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات أو حمض الأوكساليك لأنه من الممكن أن يتحد مع بعض المعادن مثل الكالسيوم، ويكون الكريستالات، والتى من الممكن أن تترسب بالكلى لتكون الحصوات بعد ذلك.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالأوكسالات: السبانخ والسودانى والطماطم والشاى والفول والبرتقال، وشدد التقرير على ضرورة استشارة الطبيب لتنظيم نسب الأوكسالات وعدم الامتناع عن تناول هذه الأطعمة من تلقاء أنفسنا.

للوقاية من حصوات الكلى لابد من الإكثار من المياه والحد من الملح

>3- تناول كميات كبيرة من المياه: لأنها تجعل البول أقل تركيزا، وبالتالى تحد من فرص تكوين الحصوات، ويجب تناول 8 أكواب على الأقل من المياه خلال اليوم.

>4- تجنب الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والبقوليات، لأنها ستتسبب فى إفراز المزيد من الكالسيوم من الجسم، وبالتالى سترتفع مستوياته داخل البول.

>5- تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المنخفض: مثل الخضراوات التى لا تحتوى على النشا والبقوليات والخضراوات، نظرا لأن الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالسكر سيؤدى إلى إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، وهو ما سيحد من إفراز مركب "citrate "، الأمر الذى يرفع فرص تكوين الحصوات.

>6- الحد من تناول الأطعمة الغنية بالملح: لأن الإفراط فى تناول الملح وارتفاع تركيزه بالدم سيحفز إفراز الكالسيوم داخل الجسم، وبالتالى تزيد مستوياته داخل البول، وترتفع فرص تكوين الحصوات.

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تقرير طبى: "القراص ونخالة الأرز والمياه" تقى من حصوات الكلى