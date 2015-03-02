ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإدراج صحفى ونجله بجدول المشتغلين

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعويين المقامتين من فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان، وأخرى من نجله أحمد صحفى، التى يطالبان فيهما بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين لحين إعادة قيده فى جدول الصحفيين المشتغليين واستخراج بطاقة عضوية النقابة، وقبول طلب ترشيحه لخوض الانتخابات على مقاعد أعضاء مجلس إدارة النقابة، وذلك تنفيذا للأحكام الصادرة لصالحة من محكمة القضاء الإدارى التى أيدتها المحكمة الإدارية العليا عام 2007.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعويين رقم 32555 لسنة 69 ق، 32556 لسنة 69 ق، إن النقابة كان يجب عليها تنفيذ الأحكام القضائية احتراما للحجية القضائية المقررة لها، حيث إن الانتماء النقابى حق دستورى يتمتع به كل من توافر فى حقه شروط الانضمام إلى النقابة، وممارسة مهنة تقوم على تنظيمها أى من النقابات، حيث إن قرار منعه من القيد فى جدول المشتغلين يترتب عليه حرمانه من ممارسة عمله النقابى والتمتع بحقوقة النقابية ومنها حق الانتخاب والترشيح.