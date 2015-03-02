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"الحماية المدنية" تسيطر على حريق مصنع الطوب بـ"زفتى"

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"الحماية المدنية" تسيطر على حريق مصنع الطوب بـ"زفتى" "الحماية المدنية" تسيطر على حريق مصنع الطوب بـ"زفتى"
نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، قبل قليل، فى السيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع مساء أمس الأحد، فى مصنع طوب بقرية دهتورة مركز زفتى.

تم الدفع بـ10 سيارات مطافئ لإخماد النيران التى أسفرت عن تفحم 3 جثث بينهم نجل صاحب المصنع وإصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى زفتى العام والمصابين لمركز حروق زفتى ومستشفى زفتى العام.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل فى مصنع طوب بقرية دهتورة مركز زفتى. انتقل اللواء سعيد أبو السعود، مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة زفتى والسنطة، والعميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى، والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وتم الدفع بـ20سيارة مطافئ وإسعاف، ونجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد النيران، وتم استخراج 3 جثث متفحمة، و4 مصابين، والمصابين هم "السيد.ج.أ"، و"عنتر.ف.م"، و"محمود.م.ع"، و"كمال.ز.ك"، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام ومركز الحروق بزفتى.

مصرع 3 وإصابة 4 فى حريق هائل بمصنع طوب فى زفتى بمحافظة الغربية

الدفع بـ20 سيارة مطافئ وإسعاف للسيطرة على حريق مصنع الطوب بزفتى

ننشر أسماء المصابين فى حريق مصنع الطوب بـ"زفتى"

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