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السعودية: إصابة 18 من العاملين فى المجال الصحى بـ"كورونا" خلال أسبوع

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السعودية: إصابة 18 من العاملين فى المجال الصحى بـ"كورونا" خلال أسبوع السعودية: إصابة 18 من العاملين فى المجال الصحى بـ"كورونا" خلال أسبوع
أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 18 حالة مصابة بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا "، من العاملين فى المجال الصحى، بعد أن قامت بفحص 1493 شخصا.

وقالت الوزارة فى بيان انه تم تسجيل 18 حالة مؤكدة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و91 عاما فى مناطق متفرقة من المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن جنسيات المصابين بالفيروس كانت على النحو التالى: تسعة سعوديين وثلاثة يمنيين وفلبينيان وهندى ومصرى وسودانى وسورى.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية مساء السبت عن حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" فى حائل شمال ليرتفع عدد المتوفين إلى 395 حالة.

وقالت وزارة الصحة السعودية فى بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمى أن عدد المصابين بالمرض منذ ظهوره عام 2012 ارتفع إلى 920 إصابة تم شفاء 501 وتبقى 23 حالة تحت العلاج بالإضافة إلى حالة معزولة بالمنزل.
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