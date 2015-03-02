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المستلزمات الطبية تعقد غدًا مؤتمرًا لمناقشة نقص الدولارفى السوق المحلى

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المستلزمات الطبية تعقد غدًا مؤتمرًا لمناقشة نقص الدولارفى السوق المحلى المستلزمات الطبية تعقد غدًا مؤتمرًا لمناقشة نقص الدولارفى السوق المحلى
تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا مشتركا غدا الاثنين لمناقشة اثر قرارات البنك المركزى الاخيرة بتنظيم سوق النقد الاجنبى على حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الانتاج الصناعى وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة.

وأشار محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية فى بيان له اليوم ، الى ان السوق تعانى منذ فترة من نقص فى النقد الاجنبى اثر سلبا على قدرة المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج التى تحتاجها، رغم توجيهات البنك المركزى للجهاز المصرفى بمنح الاولوية فى توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية واحتياجات القطاع الصناعي.

وقال أن الاجراءات الاخيرة للبنك المركزى استهدفت اعادة الانضباط لاسعار صرف الجنيه امام العملات الاخرى والسيطرة على السوق السوداء للدولار، بما يسهم فى تدفق العملات الاجنبية لمسارها الطبيعى وهو البنوك التى تعيد ضخها مرة اخرى فى شرايين الاقتصاد المصرى فى صورة تمويل للواردات وهو الامر الذى لم يتحقق بالصورة المطلوبة حتى الان.

وأضاف ان الاجتماع المشترك يستهدف مناقشة تلك المشكلة للخروج بتوصيات ومقترحات لحلها سريعا خاصة ان استمرار نقص موارد النقد الاجنبى ترسل رسالة سلبية عن الوضع الاقتصادى وهو ما يجب تداركه سريعا قبل عقد المؤتمر الاقتصادى الذى نراهن عليه كمجتمع اعمال ان يكون بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد المصرى وخروجه من ازمته الراهنة.

كما أشار الى ان الاجتماع سيناقش ايضا مشكلة عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل حتى الان فى ظل فرض ضريبة جديدة.

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مصر 365