"المستثمرين الصناعيين" تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة قانون القيمة المضافة

قال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين ، إن النقابة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة قانون القيمة المضافة وقانون الاستثمار الجديد، لوضع مقترحاتها على القانونين ومن ثم رفعها إلى الجهات المختصة.

وأضاف جنيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة ستعمل على عرض مواد قانونى القيمة المضافة والاستثمار خاصة وأن هناك بعض المواد المقلقة للمستثمر والغير واضحة، لافتا إلى أن النقابة ستضع مقترحاتها على القانونين ثم رفعها إلى الجهات المختصة.

وأشار جنيدى، إلى أن قانون الاستثمار وحده ليس كافى لحل المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن المنظومة الاستثمارية فى حاجة إلى تكاتف جميع الوزارات الاقتصادية ووزارة العدل والعدالة الانتقالية لإصلاح المنظومة التشريعية التى تحكم بيئة العمل فى مصر.

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