بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث إمداد القرى بمشروع الصرف الصحى المتكامل

عقد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ أمس الأحد، اجتماعاً بمسئولى مشروع الصرف الصحى المتكامل بالمحافظة لبحث إمداد القرى التى يشملها مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ بما تحتاجه، لتحقيق الموائمة بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية.

ويخدم المشروع قرى ميت يزيد بإحدى النظم المركزية أو اللامركزية ليتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، ويتفق المشروع مع الهدف الاستراتيجى للحكومة والقطاع الخاص.

حضر اللقاء المهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد والمهندس محمد مفتاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ والدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ والمهندس حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس شوقى رفاعى مدير عام رى كفر الشيخ واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ومحمود الشامى رئيس مركز ومدينة الرياض ومسئولى البنك الدولى.

وأكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أن المشروع يهدف إلى تحسين التطوير المؤسسى داخل المؤسسات القومية والمحلية المسئولة عن تنفيذ خدمات الصرف الصحى لتحسين كفاءة التخطيط والتصميم والإنشاء وتشغيل الاستثمارات فى الصرف الصحى بالمناطق الريفية، ومتابعة المخرجات والنتائج مع رفع الوعى الصحى وتفعيل التعبئة المجتمعية كنتيجة متممه للهدف.

وتابع الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أنه تم بحث سبل تحسين جودة مياه الشرب بالمناطق الريفية من خلال الحفاظ على المجارى المائية.

وأوصى الحضور أن يتم الدعم اللازم من قبل المحافظة للمشروع على جميع المستويات، كما يتم تقديم الدعم للإسراع فى استخراج قرارات تخصيص الأراضى لضمان تنفيذ واستدامة المشروع مع دعم الوحدات المحلية للمشروعات المركزية من خلال تقديم العون لمنظمات التنمية.



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محافظ كفر الشيخ مع مسئولى الصرف الصحى بالمحافظة

جانب من الحضور فى الاجتماع

المسئولون بالمدن والقطاعات بكفر الشيخ

جانب من الاجتماع بحضور المسئولين