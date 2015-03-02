الدفع بـ20 سيارة مطافئ وإسعاف للسيطرة على حريق مصنع الطوب بزفتى

دفعت الأجهزة الأمنية بمدينة زفتى بالغربية، بـ20 سيارات مطافئ وإسعاف فى محاولة للسيطرة على الحريق الهائل، الذى اندلع داخل مصنع طوب بقرية دهتورة مركز زفتى، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة فى غرفة المازوت.

وأسفر الحريق، الذى نشب مساء أمس الأحد، عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى زفتى العام ومركز الحروق بزفتى لتلقى العلاج، فيما يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق.

مصرع 3 وإصابة 4 فى حريق هائل بمصنع طوب فى زفتى بمحافظة الغربية

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