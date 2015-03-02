أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدفع بـ20 سيارة مطافئ وإسعاف للسيطرة على حريق مصنع الطوب بزفتى

Google+ Print
الدفع بـ20 سيارة مطافئ وإسعاف للسيطرة على حريق مصنع الطوب بزفتى الدفع بـ20 سيارة مطافئ وإسعاف للسيطرة على حريق مصنع الطوب بزفتى
دفعت الأجهزة الأمنية بمدينة زفتى بالغربية، بـ20 سيارات مطافئ وإسعاف فى محاولة للسيطرة على الحريق الهائل، الذى اندلع داخل مصنع طوب بقرية دهتورة مركز زفتى، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة فى غرفة المازوت.

وأسفر الحريق، الذى نشب مساء أمس الأحد، عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى زفتى العام ومركز الحروق بزفتى لتلقى العلاج، فيما يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق.


>مصرع 3 وإصابة 4 فى حريق هائل بمصنع طوب فى زفتى بمحافظة الغربية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365