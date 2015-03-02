"القوى العاملة": وفرنا أكثر من 200 ألف وظيفة منذ مارس الماضى

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة الدولة للقوى العاملة والهجرة، إن الوزارة وفرت أكثر من 200 ألف وظيفة من خلال القطاع الخاص بمرتبات لا تقل عن 1200 جنيه، منذ شهر مارس من العام الماضى وحتى الآن.

وأكدت وزيرة القوى العاملة، خلال حوارها ببرنامج "حديث الساعة" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أن شركات إلحاق العمالة المتقدمة بتلك الوظائف حاصلة على ترخيص بالعمل من وزارة القوى العاملة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية مستمرة على شركات إلحاق العمالة.

وأوضحت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن هناك 170 ألف فرصة عمل، يتبقى منها 33 ألف فرصة عمل تم توفيرها للعمال العائدين من ليبيا، مشيرة إلى أن أغلب تلك الفرص بالمقاولات، وهى نفس مجال عمل العائدين.

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