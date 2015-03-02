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عمرو أديب: الإخوان يحرضون المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى على مقاطعته

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عمرو أديب: الإخوان يحرضون المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى على مقاطعته عمرو أديب: الإخوان يحرضون المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى على مقاطعته
كشف الإعلامى عمرو أديب، عن أن الأسماء الذى تم الإعلان عنها بأنها ستتحدث فى المؤتمر الاقتصادى، فوجئت باستقبالها بيانًا على "إيميلاتها" الخاصة مكتوب باللغة الإنجليزية مما يسمى "المجلس الثورى المصرى"، الذى وصفه بـ"الإخوانى" يحثهم على عدم المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، ومقاطعته تماماً.

وأضاف عمرو أديب، عبر برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن البيان زعم أن دولة قمعية ولا تحترم حقوق الإنسان، وأوضح "أديب" أن التحديات التى تواجهها مصر حاليًا تتمثل فى الجوانب الاقتصادية، ولا علاقة له بالبرلمان والمنافسات التى تشهدها الساحة السياسية حالياً.

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