ننشر أسماء المصابين فى حريق مصنع الطوب بـ"زفتى"

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى الحريق الهائل الذى اندلع فى مصنع طوب بقرية دهتورة مركز زفتى بمحافظة الغربية، الذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم نجل صاحب المصنع "طارق".

والمصابون هم: "السيد.ج.ا" و"عنتر.ف.م" و"محمود.م.ع" و"كمال.ز.ك" وتم نقله إلى مستشفى زفتى العام ومركز الحروق بزفتى.

وأكد مصدر أمنى أنه تم استخراج جثة متفحمة من داخل المصنع، وجارى البحث عن جثتين داخل غرفة التانك، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية يواصلون جهودهم لإخماد النيران.

مصرع 3 وإصابة 4 فى حريق هائل بمصنع طوب فى زفتى بمحافظة الغربية

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الدفع بـ20 سيارة مطافئ وإسعاف للسيطرة على حريق مصنع الطوب بزفتى