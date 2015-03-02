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"الحماية المدنية" تواصل جهودها للسيطرة على النيران فى مصنع الطوب بزفتى

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"الحماية المدنية" تواصل جهودها للسيطرة على النيران فى مصنع الطوب بزفتى "الحماية المدنية" تواصل جهودها للسيطرة على النيران فى مصنع الطوب بزفتى
يواصل رجال الحماية المدنية، جهودهم للسيطرة على النيران المشتعلة فى غرفة المازوت بمصنع طوب بقرية دهتورة مركز زفتى بالغربية، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز مدعمة سعة 12.5كيلو داخل غرفة المازوت، مما أدى لاشتعال النيران بالمصنع.

جاء ذلك فى الوقت الذى يوجد فيه كمية كبيرة من أسطوانات البوتجاز المملوءة المدعمة داخل غرفة منعزلة عن المصنع المشتعل.

وأسفر الحريق، الذى نشب مساء أمس الأحد، عن مصرع 3 أشخاص بينهم نجل صاحب المصنع وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة.

انتقل اللواء سعيد أبو السعود مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة زفتى والسنطة، والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والعميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى لمتابعة الموقف ،كما تم الدفع بعدد إضافى من سيارات المطافئ للمساعدة فى إخماد النيران و6 سيارات إسعاف لنقل الجثث والمصابين.


>مصرع 3 وإصابة 4 فى حريق هائل بمصنع طوب فى زفتى بمحافظة الغربية

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