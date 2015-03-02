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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل الصيادين العائدين من ليبيا

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استقبل الدكتور أسامة عبد الواحد محافظ كفر الشيخ الصيادين العائدين من ليبيا وهنأهم بالعودة إلى أرض الوطن بسلامة الله، ووعد المحافظ الصيادين بالاستجابة لمطالبهم.

وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين أن محافظ كفر الشيخ واللواء يحيى العيسوى رئيس مركز ومدينة مطوبس قاما بتسليم كل واحد من الصيادين مظروفا به المساعدة المالية التى قررها لهم المحافظ.

وأضاف أحمد نصار نقيب الصيادين أن الصيادين قدموا الشكر للمحافظ ولرئيس المدينة على ما بذلوه من جهد أثناء فترة احتجازهم فى ليبيا.

محافظ كفر الشيخ مع الصيادين العائدين من ليبيا- 2015-02 - اليوم السابع
>

محافظ كفر الشيخ مع الصيادين العائدين من ليبيا


>محافظ كفر الشيخ يستقبل الصيادين- 2015-02 - اليوم السابع
>

محافظ كفر الشيخ يستقبل الصيادين


>محافظ كفر الشيخ مع نقيب الصيادين- 2015-02 - اليوم السابع
>

محافظ كفر الشيخ مع نقيب الصيادين


>محافظ كفر الشيخ يحتفى بالصيادين- 2015-02 - اليوم السابع
>

محافظ كفر الشيخ يحتفى بالصيادين


>محافظ كفر الشيخ ينظر مطالب الصيادين- 2015-02 - اليوم السابع
>

محافظ كفر الشيخ ينظر مطالب الصيادين

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