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انقطاع المياه 12 ساعة عن مناطق فى مدنية أسوان اليوم

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انقطاع المياه 12 ساعة عن مناطق فى مدنية أسوان اليوم انقطاع المياه 12 ساعة عن مناطق فى مدنية أسوان اليوم
تشهد مناطق متفرقة من مدينة أسوان، فى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين، انقطاعا لمياه الشرب، لمدة 12 ساعة، نظرا لبعض أعمال الربط والصيانة بشبكات الصرف الصحى.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، فى بيانٍ لها، أنه نظراً لقيام الشركة بإجراء أعمال ربط خطوط طرد محطتى رفع صرف صحى البشارية والجزيرة، وذلك بمحطة معالجة الصرف الصحى رقم 35 بكيما، فسيتم قطع مياه الشرب عن مناطق وسط مدينة أسوان بالكامل، والشيخ هارون والبشارية وعزبة الحدود ومزلقان العرم ومطلع الدراسات الإسلامية ومنطقة السيل والصداقة الجديدة وعزبة الوادى، وذلك بدءا من الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين الموافق 2/3/2015 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/3/2015.

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