رئيس جامعة دمياط يتفقد إنشاءات الحرم الجديد

تابع الدكتور رمضان الطنطاوى - رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، إنشاءات الحرم الجديد التابع للجامعة، حيث توجه بصحبة أ.د ممدوح نعمة الله – نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى الواحدة ظهراً لمتاعبة الإنشاءات.

وخلال متابعته للإنشاءات، التقوا مسئولى المراحل الإنشائية المختلفة، حيث أكد المهندس عبد الرحمن سالم – من شركة المقاولون العرب أن العمل يتم على قدم وساق وذلك للانتهاء من كافة المراحل الثلاثة المسندة إليهم فى الوقت المحدد، كما سيتم البدء فى تشطيبات المرحلة الثانية فور الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة، كما انتظم العمل فى المرحلة الرابعة المسندة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث ازداد معدل التشغيل منذ التحاق ماكينة البريمة الثانية بالموقع الأسبوع الماضى.

أما بخصوص تشطيبات المرحلة الأولى المسندة للشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات، تفقد السيد رئيس الجامعة أعمال التشطيبات وكذلك بعض العينات التى تم اعتمادها، وشدد على المهندس علاء الصباغ – العضو المنتدب لدى الشركة ومدير مشروع التشطيبات على ضرورة زيادة أعداد العمالة بالموقع والانتهاء من الأعمال المنوطة بهم قبل الميعاد المحدد.

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