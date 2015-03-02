أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة دمياط يتفقد إنشاءات الحرم الجديد

Google+ Print
رئيس جامعة دمياط يتفقد إنشاءات الحرم الجديد رئيس جامعة دمياط يتفقد إنشاءات الحرم الجديد
تابع الدكتور رمضان الطنطاوى - رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، إنشاءات الحرم الجديد التابع للجامعة، حيث توجه بصحبة أ.د ممدوح نعمة الله – نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى الواحدة ظهراً لمتاعبة الإنشاءات.

وخلال متابعته للإنشاءات، التقوا مسئولى المراحل الإنشائية المختلفة، حيث أكد المهندس عبد الرحمن سالم – من شركة المقاولون العرب أن العمل يتم على قدم وساق وذلك للانتهاء من كافة المراحل الثلاثة المسندة إليهم فى الوقت المحدد، كما سيتم البدء فى تشطيبات المرحلة الثانية فور الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة، كما انتظم العمل فى المرحلة الرابعة المسندة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث ازداد معدل التشغيل منذ التحاق ماكينة البريمة الثانية بالموقع الأسبوع الماضى.

أما بخصوص تشطيبات المرحلة الأولى المسندة للشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات، تفقد السيد رئيس الجامعة أعمال التشطيبات وكذلك بعض العينات التى تم اعتمادها، وشدد على المهندس علاء الصباغ – العضو المنتدب لدى الشركة ومدير مشروع التشطيبات على ضرورة زيادة أعداد العمالة بالموقع والانتهاء من الأعمال المنوطة بهم قبل الميعاد المحدد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365