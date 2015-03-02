طلاب طب أسنان دمنهور: ندرس فى كلية بلا مبانى ونمارس المهنة بدون جانب عملى

أرسل طلاب كلية طب أسنان بجامعة دمنهور بالبحيرة، رسالة استغاثة إلى الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، لمطالبته بإنقاذهم من سوء العملية التعليمية بالكلية، وتوفير مقر ثابت للكلية، بدلا من التنقل بين مبانى كلية العلوم والآداب بالجامعة.

وحصل "اليوم السابع"، على عدد من الصور داخل مقر الكلية الذى خصصته الجامعة بمبنى كلية العلوم القديم، الذى يحتوى على العديد من الكراسى المحطمة، والإهمال الشديد الذى وصلت إليه الكلية، حيث لا يوجد مقاعد أدمية للطلاب، أو أماكن خاصة بالجزء العملى بالكلية.



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الشكوى المقدمة إلى وزير التعليم العالى



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الجزء الثانى من الشكوى المقدمة للوزير

وقال الطلاب إنهم يعانون من ضرر جسيم فى حال الكلية، قائلين "نحن لا نتلقى علما عمليًا أو نظريًا كيفما يحدث فى جميع كليات الأسنان على مستوى الجمهورية، مؤكدين أنهم فوجئوا بعدم وجود مقر ثابت للكلية، وذلك عقب استقباله لدفعتين حتى الآن، كما أنه لا يوجد مكان حتى الآن للكلية، بالرغم من بناء كلية هندسة وكلية التمريض.



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إحدى غرف المحفوظات والسكرتارية بالكلية

وأضاف الطلاب، أن الكلية لا يوجد بها إمكانيات تساعدهم على دراسة الجانب العملى، ولا يوجد معمل واحد مجهز لأى مادة من المواد المقررة عليهم ، وإن الكلية تكتفى بسفر الطلاب مرة واحدة لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، من أجل الإطلاع على الجانب العملى وعقد الامتحان فى نفس اليوم، وهو ما يكلف الطلاب فوق طاقاتهم ويشعرهم بعدم الاستقرار.



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أحد الأروقة بالكلية

وأشار الطلاب، خلال الرسالة، إلى أنه لا يوجد أساتذة يتمتعون بالكفاءة والعلم يريدون الإقدام على الكلية، وأنهم يعانون من قلة الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس.



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مبنى كلية طب الأسنان من الخارج

وأكدوا أن عددا من الأساتذة ينصحونهم بسرعة التحويل من الكلية، وأن اللائحة الداخلية للكلية مختلفة تمام عن باقى كليات طب الأسنان، لذلك لا يستطعيون التحويل لأى جامعة أخرى.



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أماكن المحاضرات غير المجهزة لدراسة طب الأسنان

وتابع الطلاب، أنه تم التواصل مع إدارة الجامعة من خلال الدكتور محمد محمد السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لكن باءت بالفشل الذريع، قائًلا لهم: "إن الكلية تعانى الكثير من المشاكل، ولن تستطيع إخراج دفعات تماثل الجامعات الأخرى فى المستوى التعليمى".



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المعمل الوحيد بالكلية



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الفوضى داخل الكلية



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جانب من داخل الكلية