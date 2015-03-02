أمن أسوان: انفجار المدينة نتج عن زرع عبوة بجوار محول كهرباء

صرح العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، أن الانفجار الذى شهدته مدينة أسوان، مساء اليوم الأحد، بدأ بقيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة بجوار محول كهرباء مواجه لمسجد النصر بمدينة أسوان، الذى يبعد أمتارا عن قسم أول أسوان، واستهدفت دورية أمنية أثناء خروجها من قسم شرطة أول أسوان.

وأوضح العميد الشاذلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العبوة الناسفة كانت داخل كيس بلاستيك وتحتوى على كمية من البارود والمسامير، التى أدى انفجارها إلى وفاة شخصين بينهما امرأة وأصيب 11 آخرون، وتهشم سيارة مرور كانت فى مقدمة الدورية الأمنية المتحركة، وأصيب سائق السيارة التى تحمل أرقام "ص.و.ل 2653"، كما تهشم محول الكهرباء ونفق كلب بجوار المحول.

وتابع: "حضر اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، وقيادات مديرية الأمن إلى موقع الانفجار، وتم تشكيل فريق بحث متكامل من كل الأجهزة بالمديرية للتوصل إلى الحقيقة الكاملة حول الحادث والتوصل إلى مرتكبيه".

وقال رئيس مباحث مديرية أمن أسوان: "إننا نعاهد الله أن نتوصل إلى مرتكبى الحادث الإرهابى، ونقدمهم للعدالة، ونطالب أهالى أسوان الكرام أن يتكاتفوا مع رجال الشرطة للقضاء على الإرهاب ومحاربته".